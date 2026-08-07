Resumen del miércoles 5 de agosto: Revive las competencias y la eliminación de Rey Grupero

Vivimos un miércoles lleno de emociones en Survivor México La Reliquia en Llamas, donde los sobrevivientes dejaron todo en las competencias para mantenerse una semana más en la aventura. Entre estrategias, alianzas y momentos de tensión, Rey Grupero enfrentó uno de los momentos más difíciles de la jornada al llegar al Duelo de Extinción. Tras una intensa batalla, su llama se apagó y se convirtió en el tercer eliminado de la temporada. Revive las competencias, las decisiones y todos los momentos que marcaron su salida de Survivor México.