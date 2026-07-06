MasterChef 24/7 EN VIVO y GRATIS | ver ONLINE la transmisión de domingo de ELIMINACIÓN por Azteca UNO de la edición 2026, a través de TV Azteca; resultado en línea, gratis y por internet

Este domingo 5 de julio, la cocina más famosa de México vive una nueva Gala de Eliminación y la tensión está al máximo. Después de una semana llena de retos, estrategias y momentos de alta presión, los cocineros llegan a la prueba más importante, donde un solo error podría costarles su lugar en la competencia.

Los participantes que aún portan el Delantal Negro deberán demostrar que tienen la técnica, creatividad y temple necesarios para convencer a los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena de que merecen seguir en MasterChef 24/7.

Con el nivel de la competencia más alto que nunca, cada decisión, cada ingrediente y cada minuto frente a la estufa serán determinantes. La recta hacia el balcón está cada vez más cerrada y solo los mejores lograrán asegurar una semana más dentro de la cocina más famosa de México.

¿Dónde ver EN VIVO el Domingo de Eliminación de MasterChef 24/7?

La Gala de Eliminación de MasterChef 24/7 se transmite este domingo 5 de julio a través de Azteca UNO, donde podrás seguir minuto a minuto todos los retos, las decisiones de los chefs y descubrir quién será el nuevo eliminado de la competencia. También puedes disfrutar de la transmisión EN VIVO y GRATIS mediante el sitio web y la aplicación oficial de TV Azteca.