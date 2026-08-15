“Quiero pedirle chamba": Ramahá confiesa que está pensando en pedirle trabajo a esta Chef de MasterChef 24/7 (VIDEO)

MasterChef 24/7 está llegando a la recta final, por lo que los cocineros ya planean qué harán cuando termine el reality. Al respecto, Ramahá confesó que está pensando en pedirle trabajo a la Chef Zahie, ya que aseguró que podría integrarse a su equipo de trabajo en el nuevo restaurante. ¿De qué quiere trabajar? Aquí lo explica.