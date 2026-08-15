“Siempre lo he querido preparar": Julio confiesa lo que quiere cocinar para salvarse el domingo en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero tiene un as bajo la manga para asegurar su lugar entre los finalistas de MasterChef 24/7.
Julio está preparándose para dar lo mejor en la cocina más famosa de México el próximo domingo de eliminación y así poder permanecer al menos una semana más en MasterChef 24/7. El cocinero aseguró que le gustaría preparar esta proteína con la que nunca ha trabajado, pero piensa que lo haría muy bien.