“Me estoy desgastando mucho": Michelle habla con Lancer respecto al distanciamiento de Las Divas en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Michelle aseguró que las constantes tensiones dentro de MasterChef 24/7 la hacen sentir cansada mental y emocionalmente.
Esta tarde en el Mundo MasterChef 24/7 Michelle y Lancer tuvieron una plática profunda, en la que la cocinera le confesó al creador de contenido que está más tranquila porque las cosas con Las Divas se han calmado, sin embargo, toda esta situación la tiene cansada e incluso siente que se ha desgastado mucho en los últimos días.