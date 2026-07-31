¿Nueva alianza en MasterChef 24/7? Michelle le pide a Flor guardar un importante secreto (VIDEO)

En los últimos días las cosas para Michelle no han sido fáciles en el Mundo de MasterChef 24/7. La cocinera se molestó con Daniela y este viernes también tuvo un desencuentro con Carmen, sus dos amigas con las que conforma el grupo de “Las Divas”. Ahora que la relación está en riesgo, parece iniciar una nueva alianza con Flor, a quien le confió una idea para preparar un platillo, pero le pidió guardar el importante secreto.