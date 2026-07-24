“Me gustaría tener novio": Michelle le hace una inesperada confesión a Ramahá en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La modelo tuvo un momento de debilidad frente a su compañero y no dudó en reconocer que le hace falta una pareja en MasterChef 24/7.
Michelle vivió un momento muy peculiar dentro de Mundo MasterChef 24/7, pues previo a la gala de este viernes 24 de julio, la modelo intentaba planchar su ropa para salir a cámara, sin embargo confesó que le costaba mucho maniobrar el electrodoméstico, así que le dijo a Ramahá que, ante estas situaciones, le gustaría tener un novio dentro del reality. Al respecto, el artesano la animó a buscar a Lancer para que le ayudara, sin embargo, Michelle no aceptó la propuesta.