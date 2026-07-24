“Quiero que me sirvas el desayuno": Ixdit le da una lista de peticiones a Emmanuel en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La complicidad entre Ixdit y Emmanuel volvió a robarse los reflectores en MasterChef 24/7. Mientras se preparaban para la gala de este viernes de reto de salvación, la ‘pareja’ protagonizó un momento tierno y divertido. En un tono juguetón, Ixdit no dudó en lanzarle una lista de románticas peticiones a Emmanuel, confensándole sonriente: “Quiero que me sirvas el desayuno”, además de admitir que le encanta que la cargue, la peine y la mime.