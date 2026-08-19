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Julio se pregunta qué pasa con Antrax y espera que regrese a MasterChef 24/7 (VIDEO)

El cocinero reflexionó acerca de que el Mundo de MasterChef 24/7 se siente muy vacío.

Previo a la “Batalla por equipos” en MasterChef 24/7, Julio reflexionó acerca del vacío que se siente en la vivienda, esto debido a que ya solo quedan ocho cocineros, sin embargo, Antrax se ausentó de las últimas dos galas debido a que se encuentra en valoración médica luego de una herida en el dedo que se hizo el domingo. El concursante regiomontano expresó que espera que su compañero se encuentre mejor y que regrese a la competencia.

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