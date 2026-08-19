¿Qué hacer si me pica una abeja? Apicultora responde en una cata de miel en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La apicultora Rebeca ofreció a los cocineros de MasterChef 24/7 una cata de miel de abeja. La experta también respondió a la duda acerca de qué hacer en caso de una picadura. De acuerdo con sus consejos, lo mejor es tapar el sitio del piquete para que las feromonas no avisen a otras abejas, además fue puntual alejarse del sitio y no “manotear”, ya que esto las pondrá más agresivas.