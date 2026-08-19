Apicultora explica en MasterChef 24/7 cuáles son los mejores materiales para servir la miel (VIDEO)
Los cocineros de MasterChef 24/7 recibieron una clase especial sobre la miel de abeja.
La tarde de este miércoles, previo a la “Batalla por equipos” en MasterChef 24/7, los cocineros recibieron una clase especial impartida por la apicultora Rebeca. En la sesión, la experta en miel de abeja explicó cuáles son los mejores materiales para servirla. De acuerdo con sus enseñanzas, lo más recomendable son las cucharas de acero inoxidable.