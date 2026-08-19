¡La atacan por celosas! Wendolyne acusa a la ex y a la hija de la pareja de su mamá de violentarla
Wendolyne ha recibido ataques en redes sociales y, al parecer, la ex y la hija de la pareja de su mamá estarían detrás de estos ataques. ¿Entrarán en razón?
Wendolyne, hija de Marisol, revela en la clínica de emociones que la están atacando en redes sociales por la relación que tiene su mama con Omar. Según Wendolyne, Guadalupe y Laila estarían detrás de esos ataques. Mientras tanto, Guadalupe asegura que quiere a su familia unida y advierte que no tomará terapia psicológica porque no está loca. ¿Debería recibir ayuda de un profesional de la salud mental?