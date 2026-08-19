Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 19 de agosto

A solamente cuatro días de la gran final de Survivor México La Reliquia en Llamas, Sahit y Avril definieron los siguientes pasos de su estrategia. Por otro lado, los sobrevivientes, al igual que ayer, se enfrentaron en rondas clasificatorias tanto por el único collar de Inmunidad Individual de la jornada como por una codiciada recompensa. Además, se llevó a cabo un nuevo Concejo Tribal que determinó a los dos participantes que se disputaron su permanencia en el reality show por medio del tercer Juego de Extinción de la última semana de la competencia.