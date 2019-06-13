Memo Cruz | MasterChef - La Revancha
¡Memo viene más preparado que nunca para dar batalla con su sazón!
Sin duda uno de los regresos más controversiales puede ser el de Memo de la1a temporada. Este joven cocinero fue el segundo en abandonar la cocina de MasterChef, sin embargo su potencial y ganas de demostrar lo que puede lograr le ganaron una segunda oportunidad.
En todos los años desde su salida, Memo continuó sus estudios. Se mudó de Chiapas a Puebla para estudiar la licenciatura en Gastronomía, misma que está por terminar; tomó muchos cursos y hasta participó en concursos.
Además tiene un negocio de organización de eventos y banquete. El tiempo lo hizo madurar, ahora es analítico, disciplinado y más exigente consigo mismo.
Memo además cuenta con una ventaja enorme sobre sus compañeros: los postres no son algo que lo asuste, es más, los domina. Un duro contrincante en la cocina de MasterChef 7a temporada.