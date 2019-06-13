Miguel Reyes | MasterChef - La Revancha

Carnicero de profesión, Miguel participó en la 4ta temporada de adultos de MasterChef México donde ocupó el decimotercer lugar.

Tras su salida del programa, Miguel participó en diversos festivales gastronómicos representando a Zacatecas, destacando particularmente el Festival de la vida y la muerte en Xcaret, donde obtuvo el primer lugar.

Tiene el proyecto de montar su propio restaurante y aunque se ha encontrado con algunos obstáculos no abandona su sueño. Por el momento sigue practicando en la carnicería de su tía

Para él, volver a la cocina de MasterChef es una oportunidad de redención, de mostrar su potencial. Considera que ha madurado y espera que sus rivales en esta temporada, dejen lo mejor de sí mismos en cada plato, para aprender de ellos y superarse a sí mismo.

Si obtuviera el título de MasterChef, desea crear su propia marca de productos con ingredientes de su región, apoyar a personas en situación vulnerable y concretar su restaurante.



