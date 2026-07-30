Revive El Otro Lado de los Realities de MasterChef 24/7 de este jueves 30 de julio de 2026
La intensidad no baja en MasterChef 24/7 y los Cocineros poco a poco han comenzado a sentir los estragos...
La cocina más popular de todo México también es la más intensa y los Cocineros de MasterChef 24/7 poco a poco han comenzado a sentir los estragos... En El Otro Lado de los Realities hemos repasado los mejores momentos de las últimas horas, donde por segunda ocasión en esta semana los participantes quedaron muy por debajo de lo esperado generando todo tipo de reacciones.