¿Con ‘escudo y arma’ secreta? ¡Así revelaron a María Karunna como granjera de La Granja VIP Segunda Temporada
María Karunna fue revela como granjera de la Segunda Temporada de La Granja VIP y advirtió cuál es su arma secreta. ¿Cuál será su ‘escudo’? ¡No pierdas detalle!
Se acerca el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada y esta mañana revelaron a María Karunna como la octava granjera. ¿Será que la integrante de Caló tiene lo que se necesita para triunfar en el reality? ¡Ojo a lo que reveló sobre los animales y sobre su mayor ‘arma’!