Cuántos gramos de chocolate negro debes comer al día para proteger las neuronas y el corazón

El chocolate se ha convertido en uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial debido a que está repleto de sabores y que se puede comer de diversas maneras, lo que lo convierte en un producto muy versátil. Además, nos encontramos con una amplia variedad de chocolates y uno de ellos es el negro, que es poco conocido, pero que esconde una gran cantidad de beneficios para la salud, por lo que los especialistas compartieron cuántos gramos al día hay que comerlo para proteger el corazón.

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Para aquellos que no saben, el chocolate negro es un tipo de chocolate que es elaborado principalmente con pasta de cacao, manteca de cacao y sin azúcar; por lo que a diferencia de los demás, su sabor es mucho más amargo y puede ser algo fuerte. Además, si lo comparamos con el chocolate con leche, no lleva lácteos en su receta tradicional y se ha convertido en uno de los más comunes.

Hay muchos estudios que indican que el consumo de chocolate tiene grandes beneficios para la salud y que puede contribuir a mejorar la calidad de vida. En este caso, un estudio analizó de qué manera el chocolate negro puede tener un impacto positivo en el corazón, para evitar así enfermedades cardiovasculares, entre otros beneficios. Pero, la gran pregunta pasa por la cantidad de gramos que debemos consumir por día.

Cuántos gramos de chocolate negro hay que comer para proteger el corazón

De acuerdo a algunos expertos, la cantidad de chocolate negro que debemos consumir por día para fortalecer el corazón es de 28 a 57 gramos diarios con un contenido de cacao del 85% y que aportará compuestos relacionados con la concentración, la protección natural y el bienestar emocional. Además, tiene una gran cantidad de compuestos esenciales.

Qué compuestos tiene el chocolate negro

Entre los compuestos que contiene el chocolate negro, hay que mencionar que tiene flavonoides, magnesio, triptófano y la teobromina que están presentes en el cacao. Los flavonoides son antioxidantes relacionados con una mejora en el flujo sanguíneo cerebral y con la protección de las neuronas frente al estrés oxidativo, pero aporta magnesio que está vinculado con la relajación muscular y la estabilidad del sistema nervioso.