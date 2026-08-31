Muere famoso creador de contenido y fotógrafo en un ataque; se tienen los primeros reportes del deceso

¡Terrible! Se ha dado a conocer que Ricardo Zúñiga, un famoso creador de contenido y fotógrafo acaba de morir en la mañana del 30 de agosto a los 35 años. Dentro de los primeros reportes, se menciona que el artista fue victima de un ataque por dos sujetos quienes iban sobre una motocicleta, entraron a un negocio de artículos de limpieza, donde fue brutalmente atacado por armas, hechos que ocurrieron en sábado 29 de agosto en Puebla.

Aunque después de los hechos fue trasladado a un nosocomio para poder ser atendido, donde recibió atención de profesionales, no fue suficiente, ya que a la mañana siguiente se anunció su muerte debido a los impactos de bala que recibió en el tórax.

¿Quién fue el responsable de la muerte de Ricardo Zúñiga?

Lamentablemente, hasta el momento, se desconoce quién fue el responsable de la muerte del famoso creador de contenido y fotógrafo; sin embargo, se sabe que previamente a su fallecimiento, la víctima fue intimidado en ocasiones anteriores debido a la labor informativa que hacia, además de hacer activismo social en repetidas ocasiones.

Incluso, el influencer en sus redes sociales el 9 de mayo anuncio que había sido victima de llamadas de advertencia, donde se le exigía que dejara de tocar temas sensibles. Denuncia que ha impactado a todos, considerando que ya era victima de ciertas intimidaciones.

Ante todos los hechos que se han dado a conocer, los familiares, amigos y colegas del artista, han solicitado a la Fiscalía General del Estado de Puebla, con la finalidad de que agregue las denuncias previas para poder esclarecer la información y garantizar la justicia a la víctima.