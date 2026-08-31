10 frases que debes repetir a tu hijo para fortalecer su autoestima

La crianza de los hijos es algo fundamental en la vida de ellos, por lo que debemos transmitirles buenos valores, darles una buena enseñanza y motivarlos en todo momento. Si hay algo en lo que debemos trabajar es en la autoestima, ya que puede ser clave para ver cómo se desenvolverán en la vida y para que tomen ciertas decisiones. En relación a esto, es que los expertos compartieron 10 frases que hay que decirles a los niños para fortalecer su autoestima.

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Tal como lo mencionamos, la autoestima en los niños es algo fundamental porque los ayudará a conseguir que crezcan felices, se conviertan en adultos con valores y en personas de las que se puede aprender. Además, una autoestima alta ayudará a que puedan confiar en sus propias capacidades para enfrentar retos y resolver diversos problemas; y para lograr esto, hay que trabajar durante la infancia para fortalecerlos y apoyarlos en todo momento.

Por qué es importante trabajar la autoestima

Los motivos por los cuales es importante trabajar la autoestima en los niños es porque les transmitirá mayor confianza, facilitará la comunicación y el trato positivo con amigos y familiares y ayuda a superar la frustración. Y es por esta razón, que algunos expertos recomendaron 10 frases que debes decirle a tu hijo para incrementar su autoestima y hacerlos sentir mejor.

Haz sido capaz de hacerlo Puedes llegar a donde tú quieras Confía en ti tanto como yo lo hago Eres más poderoso de lo que crees De los errores también se aprende Cada día te sale mejor Nunca sabrás de lo que eres capaz sino lo intentas Me siento muy orgulloso de ti ¡Qué bien te ha salido! Me siento muy orgulloso de que seas mi hijo

Cada una de estas frases que le puedes decir a tu hijo tiene sus beneficios y actuará de una manera distinta en los niños, motivando así su autoestima y generando confianza.