“Mejor cállate": Carmen y Michelle protagonizan incómodo desencuentro en MasterChef 24/7

Aunque "Las Divas" son uno de los grupos que se han ido fortaleciendo en MasterChef 24/7, sus integrantes no están exentos de rencillas y problemas entre ellos. Para muestra, el inesperado gesto que Carmen tuvo con Michelle durante una plática con otros integrantes, cuando le pidió que guardara silencio y no se metiera en asuntos que no le corresponden.

Esto pasó mientras Julio debatía con Antrax y trataba de aclarar su rivalidad en la cocina más famosa de México. En ese momento, Michelle quiso intervenir para defender a su amigo, pero Ángel le dijo que no estaba hablando con ella y la ignoró, mientras que Carmen explícitamente le puso un alto. "Sí, mira, tienes razón, pero mejor tú cállate", fueron las palabras que sorprendieron a todos porque nunca antes había tenido este trato con su compañera.

Antrax confronta a Julio en MasterChef 24/7 y terminan en fuerte discusión

Todo este polémico incidente entre "Michito" y Carmen empezó a raíz de la pelea que Julio tuvo con Antrax. Esto porque se reprocharon las supuestas estrategias pensadas para afectarse en la cocina, poniendo especial énfasis en la recomendación que Ángel le hizo a Ixdit para que mandara a Julio a la última etapa del reto de eliminación.

Y aunque el streamer aseguró que todo fue por meras estadísticas y no buscaba desestabilizarlo, los integrantes de "Las Divas" insistieron en que todo se trataba de una venganza. En cuanto a la razón, sería por la vez que Julio no quiso compartir su proteína con Antrax y provocó que perdiera un reto en MasterChef 24/7 por la falta de ingredientes.

¿Quién ganó el Pin de MasterChef 24/7 en la semana 5?

Luego de varias pruebas de cocina y un ambicioso reto final con el chocolate como ingrediente principal, Diego se convirtió en el portador del Pin del chef para la quinta semana de MasterChef 24/7. Esto gracias a que preparó un tipo de mole con chile guajillo y chocolate, receta que sorprendió gratamente a los jueces y superó el postre que hizo Ixdit y que también se posicionaba fuerte para repetir el triunfo.