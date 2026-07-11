Con hierbas y cuarzo: Ramahá le hizo una limpia a Carmen en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La tarde de este sábado, Ramahá decidió ayudar a sus compañeras en MasterChef 24/7 para que alejen todo lo malo. Con las mejores vibras, cuarzos, hierbas y algunas especias, el cocinero de Yucatán le hizo una limpia a Carmen y a Nora. Así, los concursantes del reality culinario intentan obtener los mejores resultados en la competencia de cocina.