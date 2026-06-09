MasterChef 24/7: El consejo de Ramahá para trapear con un jalador y una playera

Ramahá y Carmen fueron seleccionados por Ixdit, ganadora del “Pin del Chef”, para formar parte de la brigada de limpieza. Luego de su comisión, el originario de Yucatán se dio a la tarea de dar consejos acerca de cómo trapear utilizando un jalador de agua con una camiseta. En MasterChef 24/7, los cocineros no solo muestran su amor por la gastronomía, también ofrecen sus mejores tips.