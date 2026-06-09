El amor en MasterChef 24/7: El tierno mensaje que ESEN le mando a Camila

Los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron la oportunidad de leer algunos mensajes que deja el público del reality en redes sociales. Entre los comentarios destacó el de ESEN, novio de Camila, que escribió: “La barbacoa no es lo mismo sin mi Cami”. La concursante no pudo evitar emocionarse y explicó a sus compañeros que suelen ir a desayunar este platillo.