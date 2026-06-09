Que no te pase como a Carmen en MasterChef 24/7, estos son los tipos de cortes para las verduras

En el reto de cocina para elegir al cocinero que portaría el "Pin del Chef", que se realizó la noche del lunes, Carmen pasó por un momento de confusión y no presentó su preparación tal como la solicitaron los Chefs. Para que no te pase como a la cocinera de MasterChef 24/7, te explicamos cuáles son los tipos de cortes en las verduras.

Qué pasó con Carmen y el reto de encurtidos en MasterChef 24/7

Uno de los desafíos culinarios de los cocineros del reality fue elaborar rajas encurtidas. Carmen eligió preparar solo verduras, por lo que al momento de pasar a la degustación la Chef Zahie Téllez le pidió que regresara a su estación por no cumplir con las instrucciones.

Luego, fue entrevistada por el host digital Antonio Betancourt y la concursante manifestó estar molesta por la decisión de los Chefs, debido a que las rajas es un tipo de corte. La confusión de Carmen la llevó a perder la oportunidad de llevarse el "Pin del Chef", así que para que a nadie más le pase te explicamos los tipos de corte de las verduras.

En este contexto, cabe aclarar que de acuerdo con diccionarios de cocina en México, las rajas se refiere a los chiles cortados en tiras y casi siempre asados, pelados, desvenados.

MasterChef México: Estos son los tipos de cortes de verduras en la gastronomía

De acuerdo con Le Cordon Bleu, que es la red de instituciones de enseñanza más famosa del mundo, especializada en la enseñanza de artes culinarias, pastelería, hospitalidad y gestión turística, existen estos tipos de cortes para las verduras:

Juliana: Consiste en cortar la verdura en tiras finas y alargadas, similares a fósforos.



Medidas aproximadas: 3–5 cm de largo × 1–3 mm de grosor.

Se usa en ensaladas, salteados, guarniciones y sopas.

Ejemplos: zanahoria, pimiento, calabacín.

2. Ciseler o picado fino: Es una técnica que significa hacer cortes finos y regulares, especialmente en cebollas o hierbas.



En cebollas, se realizan cortes horizontales y verticales antes de picar.

Permite obtener un picado uniforme.

Muy utilizado para sofritos y bases aromáticas.

3. Emincer o corte en láminas: Significa laminar o cortar en rebanadas finas.



Se aplica a verduras, frutas, carnes o champiñones.

Los cortes suelen ser delgados y uniformes.

Ideal para una cocción rápida.

4. Tourner o Torneado: Consiste en dar a la verdura una forma ovalada o de balón de rugby mediante cuchillo.



Tradicionalmente se realizan 7 caras iguales.

Muy usado en cocina francesa clásica.

Se aplica a zanahorias, patatas, nabos o calabacines.

5. Macedoine o Macedonia: Es un corte en cubos medianos.



Medidas aproximadas: 5–10 mm por lado.

Se obtiene normalmente después de cortar primero en juliana.

Utilizado en ensaladas, sopas y guarniciones.

Cada tipo de corte tiene un tamaño y una finalidad específica para influir en la cocción, la presentación y la textura del plato.

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6. Brunoise: Es un corte en cubos muy pequeños y uniformes.



Medidas aproximadas: 1–3 mm por lado.

Se obtiene cortando una juliana y luego atravesándola perpendicularmente.

Se utiliza para rellenos, salsas, vinagretas y decoración.

Además de estos, en cocina también se usan otros cortes muy comunes:



Bastón : tiras más gruesas que la juliana.

: tiras más gruesas que la juliana. Dados : cubos grandes.

: cubos grandes. Jardinera : bastones medianos.

: bastones medianos. Rodajas : cortes circulares.

: cortes circulares. Media luna : rodajas cortadas por la mitad.

: rodajas cortadas por la mitad. Chiffonade: tiras finas de hojas (lechuga, albahaca, espinaca).

En contextos profesionales es habitual decir juliana, brunoise y torneado tal cual, porque son términos estandarizados de la cocina clásica francesa.

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