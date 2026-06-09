Luis descubre la broma de sus compañeros y le pide a Ixdit usar el poder del “Pin del Chef” (VIDEO)

La tarde de este martes, Pablo, Daniela y Diego decidieron jugarle una broma a Luis en MasterChef 24/7 y movieron su cama para luego llenarla de maletas. Al descubrirlo, el cocinero pidió a sus compañeros que revelarán quién fue, y de una forma juguetona le pidió a Ixdit que hiciera uso de su poder del “Pin del Chef” para llevar a eliminación al culpable.