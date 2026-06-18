¿El próximo eliminado de MasterChef 24/7? Ramahá tiene un presentimiento y así lo contó

“Tengo el presentimiento de que esta semana me toca a mí irme”, señaló Ramahá en referencia a ser el próximo eliminado de MasterChef 24/7. De acuerdo con con lo que cocinero de Yucatán contó, no quiere decretar su salida del reality culinario, pero es algo que ha pensado. Sin embargo, también pidió al público que voten por él para subir al balcón y señaló que dará lo mejor.