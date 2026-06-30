Ramahá se sincera sobre las fricciones con Ixdit en MasterChef 24/7: “No tienen que permanecer los equipos”

Las fricciones no se detienen en MasterChef 24/7, incluso dentro de los mismos equipos que se han formado en el reality show y para muestra están las imágenes mostradas durante la gala por el Pin del Chef en las que se pudo ver que Ixdit y Ramahá tuvieron diferencias tras lo ocurrido en la gala de eliminación del pasado domingo 28 de junio.

Sin embargo, el tema volvió a ser centro de la conversación durante una plática con Carmen en el anfiteatro del Mundo MasterChef y es que la cocinera buscó profundizar en la reacción del yucateco ante el exhorto de Ixdit a tomar una postura sobre el lado al que le tendrá mayor lealtad en la competencia.

Ramahá le aseguró a Carmen que habló con la "Güera" de ese tema y que no buscaba tener más conflictos con algún cocinero del reality show. Además, apuntó que si bien hubo similitudes entre los grupos que se formaron, piensa que no tienen que permanecer iguales en lo que resta de MasterChef 24/7.

El cocinero también afirmó que se trata de un juego y que cada participante es libre de compartir su estrategia con quien sienta mayor comodidad de hacerlo.

Cabe apuntar que fue durante esta conversación que, luego de señalar que ya estaba cansada de los problemas que se han presentado al interior del Mundo MasterChef, Carmen negó haber hablado del físico de Ixdit.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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