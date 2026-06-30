El hermano de Ixdit EXPLOTA contra Carmen y Luis por supuestos malos tratos en MasterChef 24/7: “Por envidia”

A pesar de que ha tenido un gran desempeño en la cocina, la experiencia de Ixdit en MasterChef 24/7 se ha visto opacada por todos los problemas con Carmen y "Las Divas". Y aunque por ahora todo está relativamente tranquilo entre ellas, la familia de la veracruzana ya reaccionó a las groserías que aparentemente recibe por parte de sus compañeras.

El encargado de levantar la voz fue Mauricio, hermano mayor de Ixdit, quien publicó un fuerte video en el que despotrica en contra de Carmen y Luis por su comportamiento, poniendo en evidencia que para él no es nada grato ver en la pantalla que la excluyen y hablan de ella a sus espaldas.

"A mi hermana se le está atacando, yo espero que por ningún motivo, porque al menos no es lo que yo he visto. Y está ocasionando que ella se vuelva hasta igual. Ya aguantó que le hicieran comentarios sobre su cuerpo, que por sus operaciones, cuando ella en un video ella misma lo dice", expresó en este clip publicado en su cuenta personal de TikTok.

Mauricio, el hermano mayor de Ixdit, reaccionó a sus peleas con Carmen en MasterChef 24/7|ESPECIAL

La FUERTE teoría del hermano de Ixdit sobre sus rivalidades en MasterChef 24/7

Luego de reiterar que, al menos desde su punto de vista, ella nunca se ha buscado problemas con nadie, el hermano de Ixdit apuntó a la posibilidad de que todos estos conflictos en MasterChef 24/7 con Carmen, Luis y Michelle, estén motivados por la envidia y condenó que el creador de "Notibola" participe en los ataques cuando hasta hace apenas unas semanas fingía ser su amigo.

"Hablan del cuerpo de mi hermana y ella lo ha tenido que soportar. Hasta le inventan que su nombre no es su nombre. Son unas envidiosas", mencionó, haciendo referencia a las pláticas que han tenido "Las Divas" sobre el físico de la veracruzana, pero que ellos han negado, como la vez que Ramahá los confrontó para decirles que eso no le parecía correcto.

Además, Mauricio recordó que una vez Ixdit ya se acercó a Carmen para pedirle que llevaran las cosas en paz y le pidió que no volviera a hacer comentarios de su cuerpo. Sin embargo, en esa ocasión la cocinera de Tijuana aseguró que no sabía de que le estaba hablando y le insistió en que nada de eso pasó.

Finalmente, el hermano de Ixdit mencionó que espera que toda estas situaciones tan desafortunadas se detengan de una buena vez y la competencia se lleve en paz. Y concluyó diciendo que él es testigo de que la participante se ha esforzado por mejorar incluso desde antes de entrar a MasterChef 24/7, pues en cuanto supo que había sido seleccionada se reunió con su familia y les pidió ayuda para practicar, por lo que lamenta que esto pueda estar arruinando una experiencia que la tenía muy entusiasmada.