Resumen del miércoles 08 de julio: Un día lleno de intensidad en MasterChef 24/7

Vivimos una jornada llena de emociones en la cocina más famosa de México. Los cocineros se enfrentaron a intensos retos culinarios, donde el trabajo en equipo, la creatividad y el sabor fueron clave para destacar. Cada participante dio lo mejor de sí para demostrar que la cocina es su pasión y que está dispuesto a luchar por permanecer en MasterChef 24/7.

