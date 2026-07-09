Ixdit consigue un beneficio para “Las Guapas del Barrio” en MasterChef 24/7 y así lo disfrutaron (VIDEO)
La cocinera obtuvo un beneficio para sus compañeros luego de ganar un reto exprés en MasterChef 24/7.
Luego de ser la ganadora del reto exprés de este jueves, Ixdit consigió un beneficio para “Las Guapas del Barrio”. La cocinera organizó para sus amigos un momento de práctica extra en la cocina oculta del Mundo de MasterChef 24/7. Las cocnursantes tuvieron la oportunidad de elaborar algunos postres y poner a prueba sus habilidades.