Ixdit consigue un beneficio para “Las Guapas del Barrio” en MasterChef 24/7 y así lo disfrutaron (VIDEO)

Luego de ser la ganadora del reto exprés de este jueves, Ixdit consigió un beneficio para “Las Guapas del Barrio”. La cocinera organizó para sus amigos un momento de práctica extra en la cocina oculta del Mundo de MasterChef 24/7. Las cocnursantes tuvieron la oportunidad de elaborar algunos postres y poner a prueba sus habilidades.