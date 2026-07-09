¿Por qué usar el zapato adecuado en una cocina? El Chef Diego Niño responde en clase de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Al terminar la clase del Chef Diego Niño, el “Maestro del fuego” de MasterChef 24/7 explicó la razón por la que se debe usar un zapato adecuado en una cocina. De acuerdo con el experto culinario, existen muchos riesgos al momento de cocinar, por lo que el calzado debe ser tapado para evitar accidentes. Se trata de un tema de seguridad, sentenció.