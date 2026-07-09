Michelle le confiesa TODO a Julio y advierte que se replantea su relación con Lancer en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Michelle se sinceró con Luis acerca de su relación con Lancer en el Mundo de MasterChef 24/7. La cocinera le confesó a su amigo que no está peleada con su compañero, sin embargo algunos comentarios que escuchó en la gala la hicieron replantearse lo que tienen, ya que no quiere que se hable de ella por su vida personal, sino por la forma en la cocina.