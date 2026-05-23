Sigue el shippeo en MasterChef 24/7: Ixdit y Emmanuel estudiando JUNTITOS previo al domingo de eliminación (VIDEO)
Parece que el Mundo MasterChef 24/7 está poniéndose más romántico de que nunca.
Parece que la noche previa al domingo de eliminación en MasterChef 24/7 está sacando el lado más sensible (e incluso esotérico) de los integrantes del reality; sin embargo, en esta ocasión, Emmanuel e Ixdit decidieron aprovechar el tiempo en el Mundo MasterChef para estudiar juntitos y prepararse para la noche del domingo 24 de mayo.