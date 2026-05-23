¿Ya se va? Jazmín predice cuánto tiempo le queda a Emmanuel dentro de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Descubre todo lo que Jazmín le reveló a Emmanuel durante el día más esotérico dentro de MasterChef 24/7.
¡El Mundo MasterChef 24/7 se puso esotérico! Esta tarde, Jazmín realizó una serie de limpias y predicciones acerca del destino de los concursantes del reality, y cuando le tocó el torno a Emmanuel, la participante visualizó el tiempo exacto que le queda al ex-Exatlón dentro de la cocina más famosa de México.