“Quiero pedir una disculpa": Flor revela qué le dijo al Chef Poncho en la gala de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego del tenso momento que vivió Flor en el “Viernes de Salvación” de MasterChef 24/7, la cocinera se sinceró sobre qué le dijo al Chef Poncho Cadena que lo hizo explotar. La concursante comenzó advirtiendo: “Quiero pedir una disculpa” y aseguró que ofrecerá las mismas al juez frente a frente. De acuerdo con lo que reveló, no era su intención faltarle al respeto al jurado.