Mati Álvarez da a conocer su favorita para ganar Exatlón: ALL STAR.

A unas semanas de que la aventura Exatlón: ALL STAR comience, Mati Álvarez tuvo un enlace con nuestro matutino Venga la Alegría donde adelantó sus deseos porque ella o su amiga, Evelyn Guijarro, sean las campeonas.

“Con Evelyn me llevo muy bien, la verdad es que es una gran amiga, es alguien también muy intensa, muy apasionada, es un poco floja en muchas cosas como para despertarse, pero se siente buena vibra entre las dos cuando competimos porque ella saca lo mejor de mí y yo lo mejor de ella, es muy buena tiradora. Si me gana o le gano me va a dar mucho gusto porque es alguien que quiero mucho”, expresó.

En un enlace desde Houston, Texas, donde acudió a ponerse la tercera dosis de su vacuna, la atleta también explicó cómo se prepara para la versión más demandante de nuestro reality show.

“Mi vida es todos los días iniciar con ejercicio porque si no estoy de malas, me tenso... la puntería es algo para lo que ya nací así, pero sí la estoy entrenando con pelotas de basquet, de beis, pero es algo que se me facilita demasiado”, explicó.

Te puede interesar: Tatiana es la nueva conductora de MasterChef Junior.

Mati no pudo decir que no a la Máxima Autoridad

Mati no pudo decir que no a la Máxima Autoridad, Antonio Rosique, cuando la invitó a participar en Exatlón: ALL STAR, a pesar de que ella había dicho que ya no competiría más en el reality show.

“Cuando me hicieron la invitación de la Máxima Autoridad, no podía negarme, de verdad le debo tanto al Exatlón, he sido tan feliz allá, me eché 62 semanas, toda la temporada tres y la temporada cuatro. Y sí, en su momento juré no regresar, pero uno siempre regresa a donde fue feliz, con mucho gusto y muy ansiosa porque solo va a haber un ganador”, dijo Mati.

“Es un nuevo reto, esta temporada al competir con los hombres lo hace aún más interesante porque primero tienes que ganarle a todas las mujeres”, finalizó.

También podría interesarte: Luisito Comunica convierte auto deportivo de millones de pesos en taxi.