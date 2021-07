Mauricio Herrera ingresa al hospital de emergencia para una cirugía.

El querido actor Mauricio Herrera ingresó al hospital esta mañana para someterse a una prótesis de cadera. El histrión, de 87 años, fue interceptado por la prensa a su llegada al nosocomio en la Ciudad de México, donde se dijo “tranquilo” antes de su cirugía.

El famoso actor ya había sido hospitalizado por un contagio de Covid-19

Julieta Bracho, exesposa de Mauricio Herrera, comparte que el actor está pasando por los días más difíciles del Covid-19.

“Voy a ingresar al hospital, al Instituto Nacional de Rehabilitación, que es lo mejor que hay en Latinoamérica. Estoy muy tranquilo porque son doctores maravillosos”, subrayó.

El artista veracruzano se dejó ver con cubrebocas y dentro de una camioneta negra antes de ingresar al lugar donde va a ser operado.

“Estoy tranquilo, pero molesto un poco porque no hay ingreso sábado y domingo, entonces tuve que ingresar desde ahora… con la pandemia han tratado de que no llegue mucha gente, aquí no tratan Covid”, expresó.

Fiel a su estilo, Mauricio Herrera no pudo evitar sacar su sentido del humor segundos antes de despedirse de los reporteros.

“Muchos saludos, nos vemos a la salida, yo creo que me operan el lunes y el martes ya estoy listo. Te ponen a caminar luego luego… Mi abuelita comenzó a caminar a los 90 años y nunca supimos a dónde fue”, concluyó.

Diversas figuras del espectáculo y fanáticos utilizaron sus redes sociales para mandar buenos deseos al querido histrión en su próxima prótesis de cadera.

En su momento, familiares del actor pidieron donadores de sangre tipo O Negativo, luego de que Mauricio sufriera una caída en el baño de su casa. El accidente llevó al artista a esta cirugía de cadera el próximo lunes 12 de julio.

Mauricio Herrera es una de las leyendas del cine mexicano

Mauricio Herrera se dio a conocer por sus participaciones en el mundo del espectáculo, pues debutó como actor de televisión, cine y teatro.

Además, demostró su gran pasión por el teatro tras convertirse en director de diversas puestas en escenas, mismas que se ganaron el corazón de los mexicanos.

En 1964, realizó su primera película En la mitad del muro, pero el éxito vendría después con las cintas Las noches de paloma, La chata, Que vivan los muertos, y muchas otras más.

Mauricio Herrera también fue galardonado con un Laurel de Oro debido a su trayectoria artística. Y es que, también tiene una basta trayectoria en la pantalla chica con telenovelas como El cuarto mandamiento, Gente sin historia, Aurelia, Secreto para tres y muchas otras más.

