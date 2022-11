Él es Maximiliano, el hijo que Rebecca Jones procreó con Alejandro Camacho.

Rebecca Jones encendió las alarmas en el mundo del espectáculo después de que se diera a conocer que la actriz se encontraba hospitalizada en un nosocomio de la Ciudad de México debido a una neumonía e infección pulmonar.

Tras fotos en redes sociales, Rebecca Jones asusta a sus seguidores . ¡Aquí revelamos el verdadero estado de salud de la actriz!

De acuerdo con el último reporte médico, la actriz se encuentra en el área de cuidados intensivos y se reporta delicada pero estable, así mismo, siguen solicitando dos donadores de sangre tipo A u O negativo.

Rebecca Jones es una de las actrices y productoras más queridas de México y durante muchos años estuvo casada con Alejandro Camacho, con quien procreó a Maximiliano, quien no se ha despegado de su madre desde el pasado miércoles, cuando se dio a conocer que se encontraba hospitalizada.

Te puede interesar: Este es el último reporte médico de Rebecca Jones.

¿Quién es Maximiliano Camacho? El hijo de Jones y Camacho cobró notoriedad después de que él y la familia de Rebecca pidieran donadores. Rebecca Jones y Alejandro Camacho estuvieron casados desde 1986 y hasta 2011, durante este tiempo intentaron convertirse en padres a toda cosa, pero la actriz tenía dificultades para concebir.

La pareja intentó tener un bebé, pero desafortunadamente a los 5 meses de gestación lo perdieron. “Ya habíamos perdido a una bebita, yo siento que era una bebita, ya muy avanzado el embarazo, casi cinco meses. Lo perdí por insuficiencia del útero”, declaró la actriz en alguna ocasión.

Tras la lamentable pérdida de su bebé, Rebecca Jones decidió recurrir a un especialista y someterse a un tratamiento llamado cerclaje para evitar que el cuello uterino se abriera de forma prematura y hubiera una nueva interrupción del embarazo.

Finalmente, en 1989 nació Maximiliano, quien actualmente tiene 33 años y trabaja como DJ en eventos y fiestas y es conocido como ‘El amo del romance’, pues estudió música en Nueva York. No obstante, el joven no es muy mediático como sus padres y no existen muchas fotografías de él.