Este es el último reporte médico de Rebecca Jones.

Rebecca Jones fue hospitalizada por una neumonía e infección pulmonar y nuestras cámaras de Ventaneando se encuentran al exterior del nosocomio donde está la actriz en el área de cuidados intensivos.

Este viernes se cumplió una semana de que la actriz ingresara por su propio pie al hospital ubicado en la zona de Observatorio, en la Ciudad de México. Cabe recordar que Rebecca Jones se encontraba en plenas grabaciones de una telenovela producida por el Güero Castro, cuando debido a malestares decidió acudir a hacerse un chequeo.

Tras la valoración médica se dio a conocer que Rebecca presentaba un cuadro de infección y deficiencia pulmonar, por lo que los médicos tomaron la decisión de trasladarla al área de cuidados intensivos donde hasta ahora permanece.

El panorama sigue siendo muy similar al dado a conocer el día de ayer, Rebecca Jones está delicada pero estable.

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¿Siguen solicitando donadores de sangre? Tal como mencionamos el día de ayer, siguen requiriendo dos donadores de sangre, incluso nos pusimos en contacto con el banco de sangre del hospital.

“Aun le faltan dos donadores A u O negativo”, dijeron en el banco de sangre. Los requisitos para donar son:



Presentarse con 4 horas de ayuno.

Llevar identificación oficial.

Estar sano y que no haya presentado ninguna sintomatología de enfermedad en las últimas dos semanas.

Los horarios son de lunes a domingo de 7:30 horas a 20:00 horas.

Por su parte, la oficina de prensa de la actriz señaló que este viernes se la harán algunos estudios y será alrededor de las 19 horas cuando haya novedades sobre el estado de salud de Rebecca Jones.

