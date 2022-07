Mayela Laguna inicia batalla legal contra su ex Luis Enrique Guzmán.

Mayela Laguna procederá legalmente en contra de Luis Enrique Guzmán.

Después de haberse filtrado una serie de audios donde hablaba pestes de Luis Enrique Guzmán, su pareja por más de 10 años, Mayela Laguna, rompe el silencio para ventilar que él no le ha permitido ver a su hijo Apolo desde hace más de una semana, por lo cual decidió proceder legalmente en su contra por presunta violencia familiar y de género.

Mayela está consciente de que los audios filtrados por una revista, donde despotrica en contra de Luis Enrique y de su familia, detonaron su ruptura y muy posiblemente que ahora no pueda ver a su hijo.

“Desde ahí se detonó todo, yo me fui de la casa, todo estaba bien hasta que salieron los audios donde me incitaron a decir cosas. Sé quien lo hizo. No perdonan que yo haya hablado mal de ellos con una de mis mejores amigas. De los audios no me arrepiento, en ese momento estaba enojada y no dije mentiras”, dijo Mayela confirmando que también hubo violencia en su relación, pero de ambas partes.

Mayela también pide la intervención de Alejandra Guzmán para que sirva de mediadora en un acuerdo que podría frenar el pleito con Luis Enrique en los juzgados.

“Yo no sé si sabía que Luis Enrique no me contesta las llamadas y que se llevó a mi hijo sin regresármelo. Mi relación con ella es mala”, declaró.

Abogada de Mayela Laguna rompe el silencio

Mayela Laguna confirma que su representante dará la batalla para recuperar la tutela de Apolo, el hijo que procreó con Luis Enrique Guzmán, a quien señala de no dejarla ver al niño desde hace más de una semana.

“Estamos apoyándola por el tema de la tutela del menor para que ella pueda tener a su hijo, convivir con él y pueda tener un trato armónico con el papá de su hijo. Esperamos que se pueda llegar a un sano juicio y a un convenio entre ambas partes”, dijo la abogada.

