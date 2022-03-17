Mayeli Alonso perdió un bebé tras discusión con mujer cercana a Lupillo Rivera.

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera tuvieron uno de los matrimonios más polémicos de los últimos años, pero los problemas no acabaron con su separación, ya que tras un tiempo divorciados las polémicas siguen.

Y es que recientemente la empresaria reveló una nueva polémica que nunca había sido contada, pues aseguró que perdió un bebé de Lupillo Rivera.

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Todo esto fue por medio de una entrevista para un programa de Telemundo, donde Mayeli Alonso relató la forma en que pasó por esta complicada situación, todo mientras estaba con Lupillo Rivera.

Yo viví una experiencia y sí me dio un poquito de sentimiento, estaba platicando con mis seguidoras… no fue de una expareja la pérdida, o sea, sí estaba embarazada de Lupillo en ese tiempo y tuve un enfrentamiento con alguien, con una persona cercana a él, y sí, perdí mi bebé. De hecho, hubiera sido mi segundo hijo

Mayeli Alonso se negó a revelar el nombre de la responsable

En la entrevista que concedió Mayeli Alonso, se negó a revelar el nombre de la persona que le había ocasionado esta molestia que terminó en la pérdida de un bebé, solamente reveló que es una mujer muy cercana a la familia de Lupillo Rivera.

No quiero decir el nombre, pero fue una mujer, fue alguien que tiene que ver con su familia, allegada a ellos. Y sí fue algo muy fuerte, de hecho, nunca había hablado así, solamente a la gente cercana

Recordemos que Mayeli Alonso y Lupillo Rivera tuvieron un matrimonio por más de diez años, durante ese tiempo formaron una linda familia con dos hijos, Lupita Karizma y L’rey, pero ante las nuevas revelaciones de la empresaria pudieron tener más hijos.

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Hasta el momento, Lupillo Rivera no se ha pronunciado ante las nuevas declaraciones de Mayeli Alonso.

