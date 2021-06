Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, explota tras boda del cantante.

Este fin de semana, Lupillo Rivera y Daisy Cabral ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar un producto de la exsocia de Mayeli Alonso, del cual es imagen el cantante.

Te puede interesar: Mayeli Alonso da su versión sobre su arresto en el aeropuerto.

Mientras estos hechos sucedían, Mayeli Alonso estaba realizando un video en vivo a través de sus redes sociales, y como era de esperarse, los cuestionamientos sobre su reacción a esta colaboración no tardaron en llegar.

Por lo tanto, Mayeli Alonso, quien fue demandada tras la fuerte polémica que protagonizó con Daisy Cabral en el pasado por no cumplir con la promoción de sus productos para lo que su exsocia le habría pagado más de 1 millón de dólares, causó un gran revuelo y fue contundente con su respuesta sobre el tema.

A mí no me anden hablando de absolutamente comentarios que no tienen nada que ver conmigo ni mucho menos. Les voy a decir algo, yo cuando ca... le bajo al baño. Entonces las personas que ya no estén en mi vida, no me interesan, entonces por favor, no me pongan cosas porque no les voy a contestar cosas

Además, Mayeli Alonso pidió a sus fieles seguidores que no pregunten más sobre Lupillo y Daysi, incluso hasta les dio un consejo:

Relájense, ubíquense y ustedes hagan lo mismo. El día que una persona o algo les haga daño, cuando ustedes tengan a una persona por ejemplo una pareja que les pegaba, una pareja que las maltrataba, no anden de aferradas ahí tratando de hablar y contestar cosas de esa persona

Un tema completamente cerrado

Para finalizar, Mayeli respondió que ya no hablará más sobre el tema y explicó la razón.

También te puede interesar: Mayeli Alonso pagó cuantiosa multa tras escándalo en el aeropuerto.

Ya no vale la pena hacer un mínimo comentario de nadie chicas y se los digo a ustedes para que tomen esto de consejo: el día que c..., bájenle al baño, pa’ que no les siga apestando el cuarto, así háganlo muchachas, ¿por qué? Porque tiene uno que echarle ganas a la vida, es algo que siempre les digo

Al ser cuestionada sobre la boda de su ex, explotó al asegurar que es otro tema que no le importa, incluso pidió que no le mencionaran el nombre del Toro del Corrido nunca más.