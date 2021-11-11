Héctor Soberón reveló que nunca filtró el video íntimo de Michelle Vieth.

Héctor Soberón se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para hablar de la polémica que enfrenta con su ex Michelle Vieth.

El actor de 57 años refrendó que él nunca filtró el video íntimo de la artista en 1999.

Ya han sido dos décadas de linchamiento social, dos décadas donde yo he tenido que sufrir insultos, amenazas y más. Estoy tranquilo y relajado. La señora dice que no quiere hablar del tema, pero lo sigue diciendo…

En esa época yo estaba operado y ella andaba en una relación con un we... de Acapulco. La fecha del video dice noviembre de 1999… yo la defendí, ¿por qué seguir con esto? Lastima a mis hijas y a mi mujer, pero esto nos une más

El histrión mexicano aseguró que otro exnovio de Michelle Vieth fue responsable de filtrar el polémico video.

Yo le deseo lo mejor… yo no le guardó rencor y no puedo hablar mal de ella porque fue mi pareja. Yo vivía con Grettell, todo mundo lo sabe, pero ella también tenía pareja, andaba con el Polaco y a veces se quedaba a dormir con él

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Héctor Soberón asegura que ha recibido amenazas

La polémica subió de intensidad cuando Michelle Vieth se presentó en el programa de Youtube de Yordi Rosado, donde revivió el tema de su video íntimo.

Ante las declaraciones de la actriz, Héctor Soberón negó ser el responsable del tormentoso momento que pasó su ex.

Además, el artista confesó que su esposa recibió insultos a propósito de las recientes declaraciones de Michelle.

Conmigo se pueden meter lo que quieran, pero que no se metan con mi familia. Me han atacado, insultado y amenazado. Ayer se metieron con mi esposa porque le hablaron para insultarla. Ya estuvo suave, tengo que poner un alto

¿Por qué ensañarse con alguien cuando yo no le he hecho daño a nadie? No me gusta hacerle daño a nadie, siempre he demostrado ser un caballero y buena persona

Finalmente, Héctor Soberón asegura que Michelle Vieth continúa “enganchada” con la situación.

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