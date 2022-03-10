Omar Chaparro vivió fuertes problemas de salud grabando una película.

Omar Chaparro, quien se encuentra en uno de los momentos más productivos de su vida, habla sobre los retos a los que se ha enfrentado al poner en riesgo su salud en pro de la preparación de sus personajes, como el de la cinta The Wingwalker, para el cual tuvo que subir alrededor de 15 kilos.

Antes de que yo empezara a hacer esta película, yo estaba en un proceso complejo a nivel personal de depresión… estaba mal, estaba con terapia

Si bien hice este personaje, donde tuve que subir de peso, el director me pidió que subiera 20 kilos, pero yo no podía porque estaba en depresión. No me entraba la comida, fue muy complejo. Subí únicamente 14 kilos, lo cual es mucho

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El comediante mexicano confiesa que aún continúa recuperándose de sus estragos de salud.

Cuando terminé la película, me di cuenta que toda la energía que yo tenía la canalicé al personaje. Fue maravilloso, pero fue una película muy fuerte que me afectó en lo físico

Tenía mal un nervio en el ojo, se me había caído un párpado, había malestar por la comida. Ahora estoy purificado y he bajado de peso

Omar Chaparro habla maravillas de Eugenio Derbez

Además de alegrarse por el triunfo de Eugenio Derbez por la cinta CODA en Hollywood, Omar Chaparro reconoce que el éxito de su amigo es inspiración para él.

Siento mucho orgullo por mi amigo… es la persona más noble y sencilla que te puedas imaginar. Me dijo ‘me encanta que no seas envidioso’. Eugenio es un cuate con mucho talento

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