Médico que operó a Silvia Galván revela cuánto tiempo le queda de vida

Silvia Galván es una de las estilistas más destacadas del mundo del espectáculo en México; sin embargo, generó la preocupación de sus fanáticos luego de que sus hijas confirmaran que fue diagnosticada con cáncer tras una cirugía de emergencia.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales de la estilista, las hijas de Silvia Galván detallaron que la operación se debió porque su madre presentó fuertes dolores abdominales.

¿Le fue diagnosticado cáncer? Sin embargo, durante la operación, los médicos le detectaron un cáncer de estómago avanzado en su última fase.

¿Cómo se encuentra Silvia Galván?

El médico César Adrián Sepúlveda Benavides, quien fue el encargado de operar a la estilista, reveló que la operación fue un éxito y que incluso Silvia Galván ya fue dad de alta. Sin embargo, llamó la atención cuando reveló a ABC Noticias cuánto tiempo le queda de vida.

¿Cuánto tiempo le queda de vida a Silvia Galván?

Según el médico César Adrián Sepúlveda Benavides, a Silvia Galván le restan de 6 a 12 meses de vida. “Silvia no sabía que tenía cáncer, de hecho, el cáncer llegó complicado y ella sin saberlo y yo la atiendo, y es cuando lo detectamos, y procedemos con una cirugía de salvamento, prácticamente el cáncer perfora el estómago y nosotros reparamos esa parte”.

“Con este tipo de cáncer no hay un tiempo estimado, no hay un pronóstico, si el tiempo que le queda es poco, calculando y sin especular, sería alrededor de entre 6 a 12 meses, pero es incierto, lo que si es que el cáncer está tan avanzado que no tiene remedio”, agregó.

¿Silvia Galván ya fue dada de alta?

Como mencionamos anteriormente, Silvia Galván ya fue dada de alta y actualmente se encuentra en su hogar.

“Tuvo una buena recuperación, estuvo 10 días en internamiento posteriores a la cirugía que fue un éxito, y ahora la di de alta, y se puede ir a casa para continuar con el tratamiento por oncología”, mencionó el médico.

¿Qué sigue para Silvia Galván?

Por último, César Adrián Sepúlveda Benavides aseguró que será decisión de la estilista llevar a cabo el tratamiento o no.

“El cáncer de Silvia está en la última etapa, es decir, no es curativo, ya es lo último. Lo que sigue es un manejo con quimioterapia, pero no tiene cura, el (oncólogo) la está valorando y todavía están revisando cuál sería el tratamiento, y falta que lo acepte ella, porque ella puede rechazarlo”, finalizó.