Nuevo Medio Metro presume encuentro Lizbeth Rodríguez, esto pasó.

El famoso bailarín conocido como el "nuevo Medio Metro" no solo ha conseguido la atención de las celebridades de internet, sino también de la farándula mexicana. Ahora se encuentra codeándose con los artistas más reconocidos del país, desde actores y actrices hasta cantantes y presentadores de televisión.

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Por lo anterior, Jonathan Uriel, tuvo la suerte de encontrarse con Lizbeth Rodríguez y no desaprovechó para hacer lo que todo el mundo haría. ¡Se tomaron fotos juntos!. En su perfil de Instagram, el cual se encuentra verificado, Medio Metro compartió una imagen en la que aparece sonriendo junto a la famosa celebridad con más de diez millones de seguidores en su cuenta de dicha red social.

¿Qué dijo Medio Metro en la foto de Instagram?

Medio Metro, no deja de sorprender a sus seguidores, pues publicó en su perfil de Instagram una foto con Lizbeth Rodríguez, la conocida presentadora de "Exponiendo Infieles". En la imagen, ambos aparecen sonriendo, pero lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que acompañaba la foto: "Ya me están revisando el celular, aguas amiguitos".

Esperemos que Lizbeth Rodríguez no haya tomado en serio el comentario de Medio Metro y que no haya revisado su teléfono. Aunque si lo hizo, tal vez haya encontrado algunos pasos de baile nuevos para incluir en sus redes sociales.

¿Habrá colaboración?

Los seguidores de Medio Metro no pudieron evitar sentir envidia por el bailarín después de haberse tomado una foto con una de las mujeres más cotizadas de OnlyFans, Lizbeth Rodríguez. Algunos fanáticos incluso expresaron su molestia por no haber tenido la oportunidad de estar en su lugar.

Así mismo, dentro de los comentarios surgió entonces la gran pregunta, ¿estarán planeando alguna colaboración en conjunto después de este encuentro? Sin embargo, tanto Medio Metro como Lizbeth Rodríguez han guardado silencio al respecto, dejando a todos con la incógnita.

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