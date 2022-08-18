Mega socavón sorprende a los habitantes de Nezahualcóyotl.

Un mega socavón sorprendió este jueves 18 de agosto a los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, luego de que se formara afuera de las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana tras una fuga de agua.

Al romperse una tubería del drenaje, el agua que se fugó reblandeció la tierra y formó tremenda oquedad que afectó considerablemente la vialidad de la zona conocida como “La Perla”, en la calle Ciclamores y Álamos, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Según reportes el mega socavón mide aproximadamente 5 metros de largo, 3 de ancho y 4 metros de profundidad y se encuentra frente a las instalaciones de la Cruz Roja, por lo que los vecinos pidieron a las autoridades atender lo antes posible el problema para evitar que un automóvil o transeúnte caiga.

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Otro factor por el que piden que sea atendido de inmediato es por el olor tan desagradable, pues la oquedad que se formó se debió a la rotura una tubería del drenaje, por lo que representa un foco de infección y contaminación para los pobladores.

🚧MEGA SOCAVÓN EN #NEZA.🚧

Vecinos de la colonia #LaPerla en el Municipio de Nezahualcóyotl, reportaron la formación de un #socavón en la calle Ciclamores el cual ya tiene más de tres días de su formación



📍Mide aproximadamente 4 metros de diámetro por 4 metros de profundidad. pic.twitter.com/AtljYE7WZi — Siete24.mx (@Siete24M) August 18, 2022

Autoridades informaron que ya acudieron brigadas de trabajo para reparar la tubería del drenaje rota, rellenar el mega socavón que se formó y restablecer la vialidad para que puedan pasar los automóviles y ambulancias que se dirigen a las instalaciones de la Cruz Roja y las viviendas aledañas, por lo que la zona ya se encuentra acordonara por personal de mega-socavon-sorprende-habitantes-nezahualcoyotl-jap-notas

¿Socavón se traga a camión? Así es, una oquedad que se abrió el miércoles 17 de agosto en San Luis Potosí, en la calle 1010, esquina con la calle 26 de la colonia Prados. Aquí cayó un camión de transporte personal que se dirigía a la zona industrial.