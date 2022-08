VIDEO: Botargas causan terrible trauma en fiesta infantil.

Fue un hecho un tanto extraño el que aconteció en medio de una celebración con pequeños y pequeñas y llevó a que hubieran todo tipo de reacciones entre los presentes. Esto generó de manera inevitable que botargas causaron un terrible trauma en una fiesta infantil.

Los animales del espacio | Al Extremo

Te puede interesar: Famosa modelo de OnlyFans asesina a su novio, suceso consterna al mundo.

En el video subido por ‘nichorts’ se observan como las botargas iban un poco descuidadas. Zuly, por ejemplo, tenía unas grandes manos que no encajaban bien con el traje. Otra de las personas disfrazadas que resaltaron en la fiesta infantil fue una que iba vestida de Boo, pero en lugar de usar su clásica playera rosa usó una vestido blanco y lucía como un fantasma salido de una película de terror.

¿Cómo fue que Botargas causaron un terrible trauma en una fiesta infantil? La fiesta infantil aunque no logró cautivar a los niños provocó muchas risas en TikTok. Los usuarios se burlaron acerca de cómo lucían las botargas.

Algunos entre risas han dicho que los adultos fueron quienes más se divirtieron. “El mejor TikTok que he visto en mi vida”, “se divirtieron más los adultos jajaja” y “jajaja la cara del niño sin entender por qué todos se ríen jajaja”, se lee en los comentarios de la red social.



La fallida fiesta infantil no fue blanco de críticas y malos comentarios, sino que al contrario el momento se hizo viral por las risas de fondo y las reacciones de los invitados. El video a tan solo 1 día de haberse subido ya ha recopilado más de 1.3 millones de vistas y 190 mil 300 me gusta, hasta el momento.

Sin embargo, los usuarios esperan que en las próximas horas el video de las botargas de Monsters Inc. en la fiesta

infantil se haga viral en la red social de TikTok.

Usuarios y usuarias de esta plataforma también teorizaron respecto a porqué hacer un acto de este tipo con esos medios.

También te puede interesar: Por este motivo Grupo Firme no va a cantar en la próxima pelea del Canelo Álvarez.

No cabe duda alguna que el hecho estaba desde el vamos para no pasar desapercibido como también que algo así de manera inevitable no iba a ser dejado de lado por las varias personas que pueblan internet con frecuencia.