Estas son las mejores frases que puedes enviar en Año Nuevo por WhatsApp.

A tan solo unas horas de recibir el Año Nuevo, seguro no has pensado en aquel pequeño detalle que hace sonreír a los amigos, pues el mensaje de felicitaciones puede sorprender a muchos.

Por eso, en esta ocasión, te presentamos las frases más emotivas, alegres y llenas de amor para que las envíes a tus amigos, compañeros de trabajo y familia.

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La importancia de un mensaje en Año Nuevo

Recordemos que en muchas ocasiones un simple mensaje puede cambiar el estado de ánimo de una persona, incluso hacerlo pasar una noche inigualable.

A continuación, te presentamos las mejores frases que podrás enviar por WhatsApp o simplemente compartirlas en los estados.

Los mejores mensajes que puedes mandar en Año Nuevo

- ¡Feliz Año Nuevo! Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar.

- Que nunca te falte un sueño por cumplir, un proyecto que realizar, algo que aprender y alguien a quien amar.

- Después de un año tan complicado, me siento afortunado de tenerlos con salud. Feliz Año Nuevo 2022.

- ¡Feliz Año Nuevo! Mi mayor deseo es que sigas cumpliendo tus objetivos para el próximo año.

- Estos tiempos de encierro nos enseñaron a valorar cada día, iniciemos el 2022 con la ilusión renovada. ¡Feliz Año Nuevo!

- Brindo por las cosas buenas que nos sucedieron y por las cosas malas que nos ayudaron a crecer y ser más fuertes. Brindo por un Año Nuevo cargado de salud para todos.

- Que la distancia del 2021 desaparezca en 2022, feliz Año Nuevo.

- Si el año que está por concluir dejó en ti recuerdos de dolor, ¡que este Año Nuevo se impregne de los mejores instantes de tu vida!

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- Agradezco al universo por haber permitido que este año camínenos juntos. Espero que este año sigamos logrando todo lo que una vez soñamos.

- Que nada te detenga de cumplir tus metas en estos 365 días. ¡Feliz Año Nuevo!

-Fin de año no es ni un fin ni principio, sino una marcha, con toda la sabiduría que la experiencia pueda inculcar en nosotros.